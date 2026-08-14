Un aparatoso accidente de tránsito quedó registrado por una cámara de seguridad en el sector de El Cajón, en Pérez Zeledón.

¿Qué ocurrió?

En las imágenes se observa el momento en que un camión realiza un viraje hacia la izquierda y termina impactando de frente contra un motociclista que se encontraba en la vía.

El fuerte choque quedó grabado y muestra la violencia del impacto entre ambos vehículos. El hecho ocurrió en la entrada a Cajón de San Pedro, sobre la Ruta 2.

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¿Cómo se encuentra el motociclista?

Pese a lo aparatoso de la colisión, el motociclista habría sufrido únicamente una serie de golpes y no presentó lesiones de mayor gravedad.

El incidente vuelve a poner en evidencia la importancia de extremar las precauciones al volante y respetar las señales de tránsito para evitar accidentes que pueden tener consecuencias mucho más graves.

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