Camión con tres ocupantes cae al estero tras salirse de la vía

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El vehículo recorrió más de 100 metros sin control antes de hundirse en Puntarenas.

Reyner Sandoval, de Unidad Naval de Bomberos, informa que “el mismo se sale de la vía con tres de sus ocupantes, los mismos salen con sus propios medios”.

Tres ocupantes de un camión que reparte refrescos se salvaron de morir ahogados en Puntarenas luego de salirse de la vía y caer en el estero.

El camión recorrió más de 100 metros sin control hasta hundirse en el cuerpo de agua, según el reporte de las autoridades.