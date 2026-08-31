Camión con 36 personas se va a un guindo de 10 metros

Dos personas fueron trasladadas en condición crítica y una en condición urgente luego de que un camión con 36 ocupantes se saliera de la vía y cayera a un guindo de aproximadamente 10 metros en Las Horquetas de Sarapiquí.

Accidente ocurrió en la madrugada

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense a las 5:26 a. m. de este lunes, luego de que el vehículo se saliera de la carretera y terminara en el fondo del guindo.

Inicialmente se informó que en el camión viajaban unas 20 personas; sin embargo, al llegar los socorristas confirmaron que 36 personas requerían valoración.

Tres personas fueron trasladadas

Dos de los pacientes se encontraban en condición crítica y fueron trasladados a las clínicas de Río Frío y Puerto Viejo.

Además, una paciente en condición urgente fue llevada a la Clínica de Puerto Viejo.

Las otras 33 personas fueron clasificadas como estables. De ellas, 19 aceptaron ser valoradas y no requirieron traslado, mientras que las demás rechazaron la atención médica.

Cruz Roja movilizó nueve ambulancias

Para atender la emergencia, la Cruz Roja desplegó nueve unidades de soporte básico.

Las autoridades mantienen bajo investigación las circunstancias que provocaron la salida de vía y posterior caída del camión.