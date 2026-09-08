Un choque violento de parte del conductor de un camión en contra del puente modular ubicado en Cambronero mantiene el paso cerrado por el momento en la zona.

Hecho ocurrió a eso de las 11:30 p.m. de este 7 de setiembre.

¿Cómo se dio el accidente?

Aparentemente el peso de la carga que transportaba este vehículo, de placas guatemaltecas, se fue hacia delante, lo que provocó que el conductor no pudiera controlarlo y terminara impactando contra la estructura.

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¿Cuál es el estado de salud del conductor del camión?

El conductor, prácticamente se salva de milagro. Él fue trasladado en una condición grave hasta el hospital de San Ramón.

Paso se mantiene completamente cerrado

El pasó está completamente cerrado, desde el sector de El Alto de Santiago y también de Macacona de Esparza.

A la espera de trabajos

Se espera la llegada de equipo especial, para retirar la carga del furgón y luego quitar el vehículo que quedó incrustado en el puente.

Información en desarrollo.