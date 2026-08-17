Camión cargado de perlin se vuelca en media carretera

Un camión que transportaba perling, tubos y otros materiales de construcción se volcó este lunes sobre la Ruta 1, en Abangares, Guanacaste.

El accidente ocurrió a la altura del puente sobre el río Cañas, en el sentido hacia Liberia.

Carretera obstruida

Las fotografías muestran el camión completamente volcado sobre la vía, mientras una gran cantidad de materiales metálicos quedó esparcida a lo largo de varios metros sobre la calle.

La carga y el vehículo bloquean por completo el paso en el sector.

Conductores no pueden pasar

De momento, no hay paso hacia Liberia debido a la obstrucción que dejó el vuelco. Autoridades ya realizan las labores correspondientes para retirar el exceso de material y habilitar la libre circulación.

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