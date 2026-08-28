(FOTOS) Hallazgo de camión cargado de cocaína llevó a la captura de dos hombres

La Fiscalía de Alajuela ordenó la captura de un costarricense y un panameño, luego de que las autoridades decomisaran un camión que transportaba una gran cantidad de paquetes con aparente cocaína.

La detención se realizó en un predio ubicado en el sector de Villa Bonita, Alajuela.

Autoridades inspeccionan el camión y el lugar

Como parte de las diligencias dirigidas por el Ministerio Público, las autoridades mantienen la inspección del vehículo y del sitio donde se realizó el operativo.

Le puede interesar: Mujer lucha por su vida tras ser atacada a balazos



Por el momento, no se ha confirmado la cantidad exacta de droga decomisada. La investigación continúa para determinar el origen y destino del cargamento, así como la posible participación de otras personas en el caso.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.