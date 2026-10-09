Camión que transporta cilindros de gas cae a un guindo

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Un camión que transportaba cilindros de gas (LP) cayó a un guindo en San Isidro de El Guarco, Cartago, sobre la carretera Interamericana Sur, a la altura del kilómetro 51.

La Cruz Roja Costarricense pasó por el sitio; sin embargo, no se reportaron personas heridas en el incidente.

Bomberos atendieron la emergencia del camión

El Cuerpo de Bomberos se presentó en el lugar con tres unidades para atender la situación. De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias que provocaron la caída del camión.

Le puede interesar: El inesperado hallazgo en la piscina de un hombre vinculado al narcotráfico

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.



