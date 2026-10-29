Camión atropella a hombre y acaba con su vida

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Un hombre adulto murió tras ser atropellado por un camión durante la noche de este miércoles en Bagaces, Guanacaste.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y, al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la víctima sin signos vitales.

Las autoridades aún no determinaron la forma en la que ocurrieron los hechos, pero se suma a una serie de accidentes que cobraron la vida en las últimas horas en el país.

Cruz Roja atendió la emergencia

Para atender el incidente, la institución desplazó una unidad básica al lugar.

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La identidad de la víctima aún no salió a la luz, ni tampoco fotografías del hecho.

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