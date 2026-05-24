En redes sociales circuló un video que muestra un incidente en la carretera que comunica Zarcero con San Ramón.

Durante las imágenes, se aprecia cómo un camión de carga avanza por la vía mientras comienzan a salir “chispas”.

Estas surgen debido a los cables cortados por la presión que se ejerce sobre ellos.

El video también muestra cómo el conductor del camión continúa su recorrido. No obstante, varios cables quedan colgando tras el incidente.

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Por: Camila Rosales Méndez

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