Camino de Bryan: tres semanas como DT y rendimiento perfecto

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Bryan Ruiz completó tres semanas como director técnico con un rendimiento perfecto, tras asumir la Liga Deportiva Alajuelense de manera interina el 14 de septiembre y luego la selección nacional.

Con la Liga Deportiva Alajuelense, Bryan venció 3 por 1 a Maratón en su primer partido y luego superó a Inter San Carlos, logrando dos victorias consecutivas en cuatro días y clasificando a semifinales.

En la selección nacional, dirigió victorias ante Nicaragua y Haití, cerró su segundo interinato sin tropiezos y llegará como el primer técnico tico desde 2021, luego de Ronald González. /