Caminata solidaria en San Ramón busca llevar regalos a más de ocho mil niños de Salamanca

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

La organización Manos de Dios convoca una caminata solidaria denominada “Por una sonrisa en Salamanca” para el domingo 4 de octubre en San Ramón. La actividad busca llevar regalos a más de ocho mil niños que viven en Salamanca y Talamanca, según informó la payasita Bomborina.

Los voluntarios de Casa Nazareth reciben donaciones de ropa en buen estado y las preparan durante varias semanas en paquetes que luego entregan a cada familia.

La labor se remonta a un 26 de diciembre, cuando una familia de aproximadamente diez niños se acercó al equipo.

El mayor respondió que el Niño no les traía nada porque Dios no se acuerda de los niños pobres. Tras comprarles juguetes y comida, el menor gritó que Dios sí se acuerda de los niños pobres. Desde entonces, el equipo lleva el mismo mensaje a los menores de la zona.