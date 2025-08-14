La primera caminata nocturna al Volcán Poás, organizada por la Fundación de Parques Nacionales en coordinación con el SINAC, fue un éxito rotundo: los 300 cupos iniciales se agotaron en apenas tres horas, y más de 3 mil personas quedaron en lista de espera.

Josseline Duarte, gestora de proyectos de la Fundación, relató que la experiencia ofreció a los asistentes la oportunidad de observar la incandescencia del cráter, en un ambiente controlado y seguro.

La actividad surgió como parte de los esfuerzos para reducir ingresos ilegales a parques nacionales y promover el turismo responsable.

Aunque la alta demanda hace pensar en una segunda edición, la decisión dependerá del SINAC, que evaluará la viabilidad y seguridad, así como las condiciones climáticas, ya que la incandescencia podría no ser permanente.

La Fundación, con 46 años de labor, desarrolla programas de educación ambiental, voluntariado corporativo y conservación de la biodiversidad. Entre sus próximas actividades destaca un conteo de aves en Barra de Colorado, Tortuguero.

Puede conocer más detalles sobre la visita en el video adjunto, así como el contacto con sus redes sociales.