Camilo Sesto escribió uno de los grandes clásicos de José José

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

“Si me dejas ahora” fue compuesta por Camilo Sesto y posteriormente grabada por José José a finales de los años setenta. La canción terminó convirtiéndose en uno de los grandes títulos del repertorio del Príncipe de la Canción.

La relación musical entre ambos artistas fue más allá de una simple composición, pues Camilo Sesto también participó en el proceso creativo de aquella etapa de José José. La combinación entre su pluma y la voz del mexicano terminó dando como resultado una de las baladas más recordadas de la época.

En semifinales, Dereck García tendrá que cantar precisamente “Si me dejas ahora” en un momento en el que su mayor objetivo será lograr que ni los jueces ni el público quieran verlo abandonar la competencia.

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