Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El abogado de quien en vida fue Camilo Rodríguez, afirma que el comunicador iba a tomar medidas ante un posible ataque a balazos como el que se presentó la tarde de este 16 de noviembre, en Santo Domingo de Heredia, sobre Ruta 32.

Jorge Horacio Jiménez Aguilar, defensor del comunicador, afirmó a Noticias Repretel que Rodríguez descuidó en sus últimos días su seguridad.

Jiménez asegura que entre este 16 y 17 de noviembre, estaba gestionando la compra de un aparato, en caso de ser atacado a balazos.

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¿Cuál es ese aparato?

Comenta que se trata de una antena móvil de Starlink, servicio de internet por satélite de banda ancha desarrollado y operado por SpaceX. El abogado afirma que la comunicación por teléfono con Rodríguez era “muy mala”.

“Estaba en trámites de comprar un Starlink móvil, para andarlo en el carro, para tener mejor acceso a su teléfono, porque anoche se lo dije y lo tengo grabado en cámara, ‘Camilo vaya cómprese una antena de Starlink, para que tenga cobertura en cualquier parte, porque si lo agarran a balazos, por lo menos va a poder cuando estés boqueando'”, detalló el abogado.

Caso del asesinato de Camilo Rodríguez

El caso de la muerte de Camilo Rodríguez continúa en investigación.