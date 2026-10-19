Camilo fue el invitado de Gigantes con Don Francisco

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Camilo fue el segundo invitado de Gigantes con Don Francisco, donde el cantante colombiano recordó los momentos más difíciles que enfrentó antes de consolidar su carrera musical en la industria.

El intérprete confesó que se despidió de la música en varias ocasiones y que trabajó en un gimnasio y como profesor de yoga, aunque su sueño inicial era ser instrumentista y guitarrista.

Durante la entrevista estuvo presente Eva Luna, esposa de Camilo, quien expresó su admiración por Don Francisco y agradeció a sus padres por enseñarle a enfrentar las dificultades sin perder alegría.