Durante estas semanas, el nombre de Camille Vásquez ha sido uno de los más buscados en Internet. La abogada de Johnny Depp fue ampliamente elogiada por su feroz defensa (que además le valió un ascenso como socia de su bufete de abogados). Además, fue muy comentada la complicidad que tenía con el actor. Esto llevó a que muchos se preguntasen si entre los dos existía algo más. Ahora, la letrada ha roto el silencio.

Además, Camille explicó en entrevista para el programa El Gordo y La Flaca por qué no desmintió ante la prensa esta situación.”No podía responder, la corte nos instruyó que no podíamos dar entrevistas o decir algo en la corte, entonces no podía”, dijo. Asimismo, la abogada reveló el motivo por el que se mostraba efusiva y cariñosa con el protagonista de la saga ‘Piratas del Caribe’ durante el proceso. “Sí, claro que sí (lo abrazaba), es mi amigo, pero primero es mi cliente, y él estaba pasando algo bien difícil y yo quiero mucho a mis clientes y soy hispana, a mi me gusta abrazar y tocar a la gente… los besos no, pero sí le doy un abrazo porque él lo necesitaba”, detalló.

Camile Vásquez, declaró que la relación con el actor es amistosa y profesional. (Foto: Getty).

Acto seguido, Camille Vásquez confesó que en las próximas semanas se reencontrará con el famoso intérprete. “Voy a estar este verano en Europa donde él va estar tocando y me dijo que si quería que venga y lo mirar”. Finalmente, la reveló que fue con su familia con quien celebró su triunfo en este caso tan mediático. “Llamé a mis padres, sí, mi mammy y daddy, estaban speechless, no tenían palabras, llamé a mi hermana y mi (sobrina) nieta me dijo ‘bravo tía’, tiene dos años y es mi corazón”, manifestó.

¿Quién es el novio de Camille Vásquez?

Para decepción de muchos fans que fantaseaban con una relación entre Camille Vásquez y Johnny Depp, la abogada se encuentra felizmente en pareja. La identidad del novio de Vásquez, Edward Owen, ya se hizo pública en redes sociales. Se trata de un inglés de 38 años, jefe de bienes raíces en Europa, Medio Oriente y Asia, y egresado de Cambridge. Los paparazzis fotografiaron a la pareja mientras salía del hotel Ritz.Según fuentes cercanas a la abogada, la pareja ha estado saliendo durante un buen tiempo pero de manera discreta.

Por aquel entonces Vasquez no era conocida como ahora, por lo que no habían tenido problema en mantener privado su noviazgo. Un contacto del Daily Mail reveló que la pareja se conoció en Londres en noviembre pasado, en el exclusivo restaurante The Cow. Al parecer fueron presentados por amigos.“Es una relación bastante nueva, pero Edward está enamorado de ella. Él ha visitado a Camille en los Estados Unidos desde que comenzó este juicio y ella planeaba visitarlo en el Reino Unido tan pronto como terminara el caso”, dijo otra fuente.