Camila Cabello recordó su difícil experiencia al mirar de México a Estados Unidos. Fue durante el programa Carpool Karaoke de James Corden.

Mientras contó su historia, confesó que en el momento de pisar el país norteamericano, la cubana desconocía por completo el idioma inglés.

“Mi mamá llevaba apenas la ropa en su espalda, sin dinero ni conociendo el inglés. A mí me decían que fuera a Disney porque yo no entendía lo que pasaba Solo traía mi pequeño diario, mis muñecos de Monsters Inc y eso fue todo para empezar una nueva vida”, comentó.

En medio de la charla, dio detalles también de cómo fue el reencuentro con su padre: “Años después mi papá cruzó un río nadando para llegar a Estados Unidos, no sé cómo fue bien la experiencia, pero nadó para llegar a este país”, explicó.

En su historia, comentó cómo empezó poco a poco a aprender el idioma y a adaptarse a la vida de Estados Unidos.

“Familia“

“Familia” es el nuevo álbum de Camila Cabello. En este, explora sobre sus raíces latinas.

“Mi herencia y mis raíces son una gran parte de lo que soy, y cada vez más algo que me hace sentir realmente conectada y feliz y algo a lo que quiero acercarme más a medida que envejezco”, manifestó la artista.

La cantante en “Familia” homenajea a sus raíces latinas. (Foto: CNN).

El álbum contiene influencias de su cultura cubana. Se inspira en gran parte por las personas más cercanas a ella. «A mi,Familia] significa personas en las que confías, personas que te respaldan y las personas que hacen que la vida tenga sentido”, dijo Cabello en una entrevista con Extra.

En la portada del álbum, la cantante aparece abrazando a su prima Caro.

Cabello colaboró ​​​​con varios famosos internacionales en el álbum, incluido Ed Sheeran para el sencillo principal “Bam Bam” y Willow para la canción “Psychofreak”.