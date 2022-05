Camila Cabello dio un espectáculo este fin de semana en la final de la Champions League. Sin embargo, no todo salió como esperaba y expresó su rechazo ante la actitud que tomaron los espectadores. En una serie de tweets que fueron eliminados, la artista escribió: “Volviendo a ver nuestra actuación, no puedo creer que la gente estuviera cantando el himno de sus equipos tan fuerte durante nuestra actuación. Mi equipo y yo trabajamos incansablemente durante tanto tiempo para dar un buen espectáculo. Muy grosero, pero lo que sea. Me alegro que les haya encantado!!!!”

Tras la repercusión de estos mensajes, la intérprete quiso enfatizar que fue una experiencia que “nunca olvidará” y que se trató de “un momento de ensueño”. Además, aseguró que siempre le gustó el fútbol y que se divirtió mucho. “Muchas gracias a mi equipo y a los bailarines, músicos y creativos que trabajaron tan duro en este espectáculo!”, concluyó.

La cantante cubana dio una actuación en la previa del encuentro entre el Real Madrid y el Liverpool. Sin embargo, los televidentes pudieron notar la serie de silbidos, cánticos y quejas hacia la desorganización de la UEFA que provocó el retraso del inicio del partido. Cabello, inició su show en uno de los túneles que dan ingreso al césped al ritmo de “Señorita”, la canción que hizo con Shawn Mendes y la catapultó a la fama a nivel mundial.

La cantante, estuvo presente con un show en la Champion League. (Foto: Instagram @camilacabello).

Desorganización y caos

Mucho se ha hablado del caos que hubo en esta final. La impuntualidad del evento y la venta de entradas falsas fueron algunos de los incidentes que sucedieron. Las autoridades francesas, culparon este lunes del caos en el acceso a la final de la Liga de Campeones a la “desorganización”. “Lamentamos la desorganización por la que entre 30.000 y 40.000 aficionados británicos sin entradas o con entradas falsificadas llegaron al Estadio de Francia”, afirmó el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

Darmain aseguró también que “lamenta” que aficionados, incluyendo familias con niños, sufriesen las consecuencias de gases lacrimógenos. Además, reconoció que ha visto vídeos de policías franceses usando gases “de forma innecesaria y desproporcionada”. El titular de Interior, recordó que en la final de la Liga de Campeones de 2019 en Madrid se produjo “el mismo problema” de decenas de miles de aficionados británicos que viajaron sin incidentes.