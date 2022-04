Camila Cabello estrenará “Familia”, su tercer álbum de estudio este viernes. Según confesó a medios, cuando compuso su trabajo estaba atravesando una etapa realmente complicada.

“Tenía una ansiedad atroz y estaba en el peor estado de salud mental de la historia“ confesó en una entrevista a People.

La artista, siempre ha abogado por la salud mental y ha expuesto públicamente como lidia con ella. Según confesó, desde que asiste a terapia, ha obtenido una confianza que antes no tenía.

“Hay una sensación de confianza en mí misma que siento que no tenía antes porque estaba muy ansiosa todo el tiempo. Realmente siento que estoy viviendo mi verdad y que estoy diciendo mi verdad”, aseguró.

Sus raíces latinas

La cantante, confesó que su deseo es ahondar más en su cultura y cantar más en español, su lengua natal.

“Quiero acercarme cada vez más a la música latina y cantar más en español. Me voy a mover más en esa dirección” , declaró en una entrevista al medio Los40.

La artista, mencionó también que este álbum tiene muchos significados y expresó lo liberador que ha sido para ella grabarlo influenciada por su procedencia.

“Después de hacer Havana hubo muchos productores quisieron trabajar conmigo para recrear el éxito, pero no sentía que fuera auténtico. Ahora escribo con productores latinos con los que hablo de Celia Cruz, Alejandro Sanz y Alejandro Fernández, hablo de canciones que me inspiraron y que me hicieron enamorarme de la música”, aseveró.

“Lola”

La intérprete reclama por la liberación del pueblo cubano en su tema “Lola”. Cabello escribió esta canción en colaboración con Yotuel Romero, líder de Orishas. Yotuel, además es un activista por los Derechos Humanos de su país.

“Lola” es una canción que grita por los derechos de Cuba en colaboración de Camila Cabello con Yotuel Romero. (Foto: Getty/ Rodrigo Varela)

“Escribió el himno de Patria y vida en un momento muy grande para la gente de Cuba. Era la primera vez que tenían esperanza. No me acuerdo si escribí esa canción antes o después del movimiento, pero la hice pensando en la gente que ha vivido en una dictadura más de cincuenta años. Las oportunidades son muy limitadas por la opresión del Gobierno”, expresó Cabello.