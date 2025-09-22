El CONAVI implementará cambios viales significativos en La Uruca, donde ampliará carriles y cerrará algunos accesos con el objetivo principal de disminuir los atascos.

Jason Pérez, Gerente de Conservación de la institución, explicó que los trabajos incluirán la colocación de un puente modular que conectará directamente la Circunvalación con la Autopista General Cañas, una intervención estratégica que busca optimizar el flujo entre San José y Alajuela.

Las obras, que iniciarían al final de este año, se concentrarán en los alrededores del Monumento al Agua en ambos sentidos, donde se reconfigurarán los radios de giro para dar mayor funcionalidad y seguridad.