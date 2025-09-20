El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), adscrito a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), tomó este viernes una decisión que marca un antes y un después en la política sanitaria de Estados Unidos: la vacuna contra la COVID-19 dejará de ser obligatoria.

La vacuna será opcional

Con la nueva directriz, la inmunización contra el coronavirus deja de ser una obligación generalizada y se convierte en una decisión personal. Cada ciudadano podrá optar por aplicársela o no, en consulta con su médico.

Restricción de la FDA en agosto

El cambio sigue la línea marcada en agosto por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que limitó la autorización de las dosis actualizadas únicamente a personas mayores de 65 años y a quienes padecen condiciones médicas que aumentan el riesgo de enfermedad grave.

¿Seguirá siendo gratuita?

Pese a la eliminación de la obligatoriedad, las autoridades confirmaron que tanto los seguros privados como los programas públicos continuarán cubriendo la aplicación de la vacuna sin costo para los pacientes, al menos hasta el año 2026. Además, se mantendrá la posibilidad de acceder a ella sin necesidad de receta médica.

Un debate abierto en la salud pública

La medida generó un intenso debate en el país. Por un lado, se considera un alivio para quienes cuestionaban los mandatos de vacunación obligatoria; por otro, especialistas en salud pública advierten que podría reducir la protección en sectores vulnerables si disminuye la cobertura general.

Un cambio con impacto mundial

La decisión de Estados Unidos, país que lideró la campaña global de vacunación en los primeros años de la pandemia, podría influir en la manera en que otras naciones ajusten sus estrategias frente a la COVID-19, que hoy se trata como una enfermedad estacional similar a la influenza.

Con información de Infobae.