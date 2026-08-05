Precios de combustibles cambiarán este jueves: Conozca las nuevas tarifas

Los conductores podrán llenar el tanque con precios más bajos a partir de la medianoche de este jueves 6 de agosto, luego de que el diario oficial La Gaceta publicara este miércoles el ajuste tarifario aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Diésel y gasolina súper registran importantes rebajas

El combustible que presenta la mayor disminución es el diésel, que pasará de ₡683 a ₡604 por litro, una rebaja de ₡79.

Por su parte, la gasolina súper bajará de ₡756 a ₡701 por litro, lo que representa una reducción de ₡55.

La gasolina regular será la única que no tendrá cambios y se mantendrá en ₡755 por litro.

También baja el precio del gas

El cilindro de gas de 25 libras también tendrá una rebaja. Su precio pasará a ₡6.989, es decir, ₡451 menos que la tarifa anterior.

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Gasolina súper más barata que la regular

Días atrás, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) explicó que ya tenía previsto que la gasolina súper quedara con un precio inferior al de la regular, por lo que aseguró que cuenta con el abastecimiento suficiente para atender un posible aumento en la demanda.

Tome nota si necesita llenar el tanque

Los nuevos precios comenzarán a aplicarse a partir de la medianoche de este jueves 6 de agosto, por lo que los conductores pueden tomarlo en cuenta al momento de planificar la compra de combustible.