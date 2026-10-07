Alertan por inusual cambio en el clima durante octubre

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Aunque octubre suele ser uno de los meses más lluviosos del año en Costa Rica, las condiciones del tiempo comenzarían a cambiar a partir del próximo 12 de octubre.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) proyecta que entre el 12 de octubre y el 8 de noviembre las precipitaciones estarán por debajo de lo normal en todo el país, con periodos secos más prolongados y una mayor sensación de calor y bochorno.

¿Qué se espera para las próximas semanas?

De acuerdo con la proyección, las lluvias disminuirían en diferentes regiones del territorio nacional, aunque esto no significa que los aguaceros desaparecerán por completo.

Durante las primeras semanas todavía podrían registrarse precipitaciones, principalmente en algunos sectores del Pacífico, pero serían menos frecuentes de lo habitual para esta época del año.

El 12 de octubre se utiliza como punto de partida para esta proyección, ya que los centros meteorológicos realizan sus pronósticos tomando como referencia el inicio de una semana.

El panorama por regiones

En el Valle Central se prevé un déficit importante de lluvias y un aumento de las condiciones secas.

Para el Pacífico Central, las precipitaciones también estarían por debajo de lo normal, con condiciones muy secas que podrían intensificarse aún más a partir del 26 de octubre.

En el Caribe, también se espera una disminución de las lluvias, aunque el déficit sería menos intenso en comparación con otras regiones del país.

Temperaturas más altas

El cambio en las condiciones también podría generar un aumento de las temperaturas, principalmente en la vertiente del Pacífico, donde se esperan valores de uno a dos grados por encima de lo habitual.

Estas condiciones estarían relacionadas con la fase cálida del fenómeno de El Niño, que ya ha generado condiciones de sequía en sectores como Guanacaste.

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Además, la combinación de temperaturas elevadas y ambientes húmedos puede favorecer condiciones atmosféricas inestables, asociadas a fenómenos como la caída de granizo.

Aunque octubre continuará teniendo episodios de lluvia, el panorama para las próximas semanas apunta a menos precipitaciones, periodos secos más prolongados y una mayor sensación de calor y bochorno en buena parte del país.