Cámaras de videovigilancia de una estación de servicio y una soda lograron captar el momento en que un vehículo prende en llamas y explota en Desamparados de Alajuela.

Al percatarse del fuego, los ocupantes del medio de transporte salieron inmediatamente. El carro quedó sin freno de mano y estuvo a punto de colisionar con otro vehículo que tenía atrás.

Gracias a la respuesta de un trabajador de la estación de servicio, que se encontraba a metros del incidente, la emergencia no pasó a más y se pudo acabar con el siniestro. A la llegada de bomberos, se descartó amenaza de fuego en el lugar.

No se reportan personas ilesas.

“Eso fue como alrededor de las 11:20 a.m. (de este sábado). Yo estaba dispensando gas y en eso pasó un carro, nada más escuchamos un estruendo, explotó, pero anteriormente ya habíamos recibido unas capacitaciones acerca de cualquier accidente que pudiera pasar, entonces mi reacción fue tomar el extintor y auxiliar al muchacho“, comentó Jordy Hernández, funcionario de la estación de servicio.

Según datos del Cuerpo de Bomberos, en lo que va del año, han atendido 525 incendios en vehículos.