Cámaras captan robo de bicicleta en oficinas de la UCR

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Las cámaras de seguridad de la Universidad de Costa Rica captaron un momento insólito. Un sujeto ingresó a uno de los edificios, en la UCR de San Pedro de Montes de Oca, y se llevó una bicicleta como si fuera propia.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El hecho ocurrió el pasado 23 de marzo de 2026, cerca de las 11:50 a. m. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre ingresó a las instalaciones y tomó la bicicleta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió las imágenes este jueves para solicitar la colaboración de la ciudadanía y localizar e identificar al sospechoso.

Descripción del sospechoso

El requerido es un hombre de contextura media. En el momento del robo vestía una camisa azul, pantalón tipo jeans azul claro y una gorra oscura.

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Cualquier información que permita identificarlo puede comunicarse de manera confidencial al 800-800-0645.