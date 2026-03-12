Cámara Nacional de Turismo alzó la voz tras violento asalto contra un empresario hotelero

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica alzó la voz para exigir el reforzamiento urgente de la seguridad en el país, tras el violento asalto contra un empresario hotelero en San Carlos, que lo dejó gravemente herido en su propia vivienda.

Aunque el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reconoce una caída cercana al 20% en la tasa de homicidios, el gremio advierte que hechos como estos envían una señal alarmante que puede afectar la percepción de los visitantes internacionales.

La agresión contra el reconocido empresario, ocurrida en una zona de gran afluencia turística, evidencia la vulnerabilidad a la que están expuestos tanto los prestadores de servicios como los viajeros.