Un sicario mató por error a otro sicario en Cartago, según informó la policía. Las autoridades señalaron que los criminales tenían otro objetivo, pero el ataque terminó de manera fatal para uno de ellos.

Este hecho se da en medio de una serie de enfrentamientos entre bandas criminales locales. La policía detalló que una de las organizaciones involucradas es “Los Marujas”, mientras que la otra sería una familia vinculada al crimen en la zona.

En las últimas horas, se reportaron seis balaceras en diferentes sectores de Cartago, lo que ha generado alarma entre los vecinos. Incluso un niño de 6 años resultó herido por una bala perdida, según comentarios de los residentes.

Las autoridades mantienen operativos especiales para frenar la violencia y reforzar la seguridad en la ciudad. La comunidad pide mayor protección y control ante la creciente violencia en Cartago.