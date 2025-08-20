La Cámara de Restaurantes recomienda a los negocios no aceptar el ingreso de mascotas para evitar sanciones, ya que la ley prohíbe la permanencia de perros y gatos en áreas donde se ingieren alimentos.

No obstante, la Ministra de Salud aclaró que los comercios con espacio amplio pueden permitirlas si acondicionan el lugar adecuadamente, lo que ofrece una alternativa regulada para establecimientos que deseen ser pet-friendly.

Esta medida busca equilibrar la salubridad pública con las preferencias de los consumidores, en un contexto de creciente tenencia responsable de animales.