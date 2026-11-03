Cámara de la Salud destacó avance del intercambio de exámenes entre centros públicos y privados

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La Cámara Costarricense de la Salud destacó el avance de un proyecto conjunto que busca conectar los sistemas de información de hospitales públicos y privados para compartir resultados de exámenes médicos e información clínica de los pacientes.

En el marco de su décimo aniversario, la institución resaltó que esta interoperatividad permitirá que cuando un paciente se realice un examen en el sector privado, el resultado se refleje automáticamente en el sistema público, como el EDUS, ahorrando recursos y agilizando la continuidad de la atención.

La Cámara también manifestó su disposición a trabajar en futuras alianzas orientadas a mejorar las listas de espera y la atención de los pacientes.