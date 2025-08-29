La Cámara de Industrias reveló que un 44% de los empresarios reportan que sus colaboradores se han endeudado con prestamistas informales, conocido como “gota a gota”, debido a emergencias económicas y la poca cultura de ahorro.

Esta situación no solo afecta la estabilidad financiera de los trabajadores, sino que también impacta su productividad y bienestar laboral.

Economistas advierten sobre los riesgos de este mercado irregular y llaman a promover alternativas de crédito formal y educación financiera.