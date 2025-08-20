Escrito por: Eduardo Troconis.

La reciente directriz del Ministerio de Salud sobre establecimientos pet friendly generó ajustes inmediatos en diferentes comercios del país.

Según explicó Karol Fallas, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica, las medidas, que entraron en vigencia el pasado 13 de agosto, establecen lineamientos más estrictos para permitir el ingreso de mascotas a los locales.

Entre los principales cambios se encuentran la limitación de animales de compañía únicamente a perros y gatos, la obligatoriedad de correas o bozales, la instalación de contenedores para desechos, la rotulación visible sobre las reglas de ingreso y la actualización de los planes de emergencia de cada establecimiento.

Fallas reconoce que estas disposiciones llevó a algunos comercios a suspender temporalmente el ingreso de mascotas mientras ajustan sus protocolos.

“Las medidas tienen dos impactos claros: el riesgo operativo y legal que enfrentan las empresas, y el costo de implementación de los nuevos requisitos, que incluyen señalización, protocolos de atención y capacitaciones para el personal”, afirmó.

La representante de la Cámara de Comercio destacó que la mayoría de los negocios buscará cumplir con los lineamientos, aunque el proceso podría tardar algunos días.

Con ello, el sector empresarial espera encontrar un balance entre garantizar la seguridad sanitaria, proteger a los clientes y mantener vigente la oferta de espacios pet friendly que cada vez ganan mayor relevancia en el país.