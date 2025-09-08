Mediante un trabajo de inteligencia, se logró captar en video las tácticas utilizadas por un sujeto para robar bicimotos estacionadas en locales comerciales de Guápiles de Pococí, donde primero analiza el lugar y las condiciones del vehículo, se retira y luego regresa con ropas diferentes para perpetrar el hurto.

Las imágenes, obtenidas en la zona, han sido puestas a disposición del público para solicitar colaboración en la identificación del delincuente, quien estaría vinculado a una serie de robos en la región.

Este modus operandi refleja la premeditación y organización detrás de estos delitos, que afectan a comercios y ciudadanos.