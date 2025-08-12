El sistema de videovigilancia de la Policía Municipal de Goicoechea, registró el asesinato de un joven de 27 años en el sector de Purral, donde sujetos armados con mira láser perpetraron el crimen en plena vía pública.

Las imágenes capturadas muestran a los agresores huyendo en motocicleta tras el hecho, mientras la víctima , cuyo nombre no fue revelado, falleció en el sitio.

Las autoridades analizan el material para identificar a los responsables y determinar si el homicidio está vinculado a ajustes de cuentas.