¿Calor, viento o lluvia? Asi estará el tiempo este viernes

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El país tendrá condiciones mayormente estables este viernes, aunque con presencia de nubosidad en varias regiones y temperaturas altas en sectores bajos.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional, se esperan condiciones de nubosidad de poca a parcial en la vertiente del Caribe, la Zona Norte y en las montañas del Pacífico Central y Sur.

¿Dónde hará más calor?

Las temperaturas más altas se sentirán principalmente en las partes bajas, valles y zonas costeras del país.

Estas condiciones favorecerán un ambiente cálido durante gran parte del día en varias regiones.

Vientos fuertes en el norte del país

El pronóstico también advierte que los vientos se mantendrán de moderados a fuertes en el centro y norte del territorio nacional.

En el Pacífico Norte podrían presentarse ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan precaución.

¿Habrá lluvias?

Aunque las condiciones serán mayormente secas, el reporte indica que podrían registrarse lluvias débiles y muy localizadas en la vertiente del Caribe y en el sur del Pacífico.

Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.