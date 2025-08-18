El calor registrado durante la mañana, fenómeno meteorológico que incrementa la evaporación y la inestabilidad atmosférica, favorecerá fuertes aguaceros esta tarde en gran parte del territorio nacional.

La zona de convergencia intertropical, sistema climático que se ubica actualmente muy cerca de Costa Rica, aumenta la posibilidad de precipitaciones intensas y tormentas eléctricas.

Estos factores, según los patrones típicos de la temporada lluviosa, pueden generar acumulados significativos en cortos períodos, aunque el Instituto Meteorológico Nacional no ha emitido alertas específicas al respecto.