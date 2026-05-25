Calles y callejones convierten a barrios de San José en escape perfecto para bandas criminales

Los Barrios del Sur en San José son uno de los puntos donde la violencia impone el temor, y muchas bandas cuentan con calles y callejones que, según las autoridades, ayudan a los grupos a entrar y escapar con mayor facilidad.

Estas rutas clandestinas permiten a los delincuentes movilizarse rápidamente y evadir los operativos policiales.

La Fuerza Pública ha identificado estos sectores críticos y planea cerrar los accesos utilizados por las organizaciones criminales para cometer sus delitos.

Osmán Chacón, Director de Fuerza Pública de San José, menciona que es “importante porque ellos utilizan la moto y entonces son rutas más viables para poder salir”.

