Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Evitar una discusión puede parecer una forma de mantener la tranquilidad, pero guardar las emociones durante mucho tiempo puede generar consecuencias.

Las molestias que no se expresan pueden convertirse en resentimiento, distanciamiento o reacciones emocionales intensas.

Rafael Coronas, psicoterapeuta, explica qué ocurre cuando una persona acostumbra callar para no incomodar a los demás.

También aborda por qué algunas personas sienten miedo, culpa o ansiedad al expresar desacuerdos y necesidades.