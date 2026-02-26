Cajones que no deslizan: ¿cómo dar mantenimiento a los rieles y evitar daños mayores?

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La durabilidad de rieles y bisagras en muebles de cocina y baño depende directamente del material elegido y del uso que se les dé, explicó Leo Dellepiane, fabricante de muebles con 22 años de experiencia, quien recomienda optar por acero galvanizado para soportar pesos medios como vajillas sin deterioro prematuro.

El especialista destacó que los rieles con sistema de cierre lento amortiguan el impacto al cerrar, protegiendo tanto la corredera como la estructura del mueble de golpes bruscos causados por el estrés cotidiano.

Para identificar señales de desgaste, aconseja observar si el movimiento se vuelve rígido o ruidoso, momento en que podría requerirse mantenimiento o reemplazo por un herraje acorde al uso real del mueble.