La Caja Costarricense de Seguro Social, aplicará controles más estrictos para ketamina, morfina y fentanilo a partir del 24 de septiembre, mediante la exigencia de reposición contra receta y frasco abierto para garantizar los estándares de seguridad en el manejo de estos medicamentos estupefacientes.

Esta medida se implementa después del supuesto faltante de 21,000 dosis de fentanilo en el Hospital México, por lo que la Caja tiene 10 días hábiles para aplicar un plan remedial por orden del Ministerio de Salud.

Adicionalmente, se fortalecerá la seguridad en todas las farmacias con controles cruzados, bitácoras y seguimiento de ingresos, mientras se verifica la prescripción, dosis e indicaciones en el expediente digital.