Caída desde un techo deja una mujer en condición crítica

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre la caída de una mujer que terminó en un traslado crítico.

Según indica la entidad, esta se produjo desde un techo y una unidad de soporte avanzado atendió la escena.

El suceso ocurrió en San Miguel de Desamparados, San José, a eso de las 3:57 horas de este domingo 8 de noviembre.

De momento, no hay información sobre el estado de la víctima después de la caída ni sobre su identificación.

Por: Camila Rosales Méndez

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