Caída desde un techo deja una mujer en condición crítica

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La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre la caída de una mujer que terminó en un traslado crítico.
Según indica la entidad, esta se produjo desde un techo y una unidad de soporte avanzado atendió la escena.
El suceso ocurrió en San Miguel de Desamparados, San José, a eso de las 3:57 horas de este domingo 8 de noviembre.
De momento, no hay información sobre el estado de la víctima después de la caída ni sobre su identificación.
Por: Camila Rosales Méndez
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