Caída de plataformas de Microsoft afectó a millones de usuarios

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Una falla en los servidores de Microsoft dejó fuera de servicio el correo electrónico Outlook y otras plataformas durante horas, según informó la agencia de noticias Reuters.

La interrupción se extendió por más de 5 horas y afectó a millones de usuarios a nivel mundial.

La compañía indicó que algunos de los servidores afectados volvieron a funcionar y se mantenían estables.



Además, Microsoft detalló que algunos usuarios empezaban a recuperar el acceso, mientras la empresa seguía desviando tráfico para reducir la carga sobre su infraestructura.

“Varios servidores se han quedado inesperadamente fuera de servicio”, comunicó la compañía.

La plataforma Microsoft 365 soporta varios servicios, entre ellos la paquetería de Office, el chatbot de Copilot y el servicio de mensajería instantánea Teams.



La falla también impactó otros servicios y plataformas de inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de interrupciones, se registró un pico de 138.058 reportes de problemas solo en Estados Unidos. Posteriormente, la cifra bajó a unos 34.490 reportes.



La interrupción no se limitó a Estados Unidos, sino que también se presentó en el territorio costarricense.

Usuarios que tenían reuniones programadas por Teams se vieron afectados por la caída, que se registró a nivel mundial.