Caída de granizo sorprende a los vecinos de Heredia

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La caída de granizo sorprendió a los vecinos de Barva de Heredia, luego de que las intensas lluvias cubrieran distintos sectores de la zona durante la tarde.

Las imágenes muestran la fuerza del viento y el granizo que también afectó a un centro educativo, mientras los vecinos observaban el fenómeno climático.

Las lluvias intensas se registraron en Heredia, donde además se reportaron fuertes tormentas con impresionantes rayerías que sorprendieron a los habitantes.