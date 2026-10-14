Caída de granizo sorprende a los vecinos de Heredia

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La caída de granizo sorprendió a los vecinos de Barva de Heredia, luego de que las intensas lluvias cubrieran distintos sectores de la zona durante la tarde.
Las imágenes muestran la fuerza del viento y el granizo que también afectó a un centro educativo, mientras los vecinos observaban el fenómeno climático.
Las lluvias intensas se registraron en Heredia, donde además se reportaron fuertes tormentas con impresionantes rayerías que sorprendieron a los habitantes.