Café con sabor a casa: el secreto detrás de las mejores tortillas con queso y rosquillas tradicionales

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Casa Vieja compartieron los secretos de las tradicionales tortillas alineadas, elaboradas con masa de maíz cascado enriquecida con queso mozzarella, queso turrialba y natilla para evitar que se sequen en la cocción.

Durante la demostración, explicaron que el queso palmito se incorpora cuando la tortilla ya está volteada en el comal, logrando un relleno fundido que realza el sabor artesanal.

Para el desayuno, propusieron un montadito de gallo pinto sobre tortilla, acompañado de huevo al gusto y platanitos maduros con piquitos negros, que aportan la textura y el dulzor característicos de esta experiencia culinaria.