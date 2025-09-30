Dos hermanos de apellidos López Jiménez y un hombre de apellidos Pérez Morán, de 29, 31 y 28 años respectivamente, fueron detenidos por tráfico de drogas tras un allanamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizado bajo un intenso aguacero en el sector de Cerro Cortés de Aguas Zarcas, San Carlos.

El operativo se desarrolló en horas de la tarde luego de una serie de investigaciones que surgieron por denuncias vecinales, ya que la constante afluencia de personas al punto de venta generaba robos, hurtos y asaltos en la zona.

Cabe mencionar que uno de los sujetos no se encontraba al momento del ingreso de los agentes, pero fue capturado posteriormente en la localidad gracias a un rápido despliegue policial que completó las tres detenciones.