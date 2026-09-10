Caen 5 sospechosos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La Policía de Control de Drogas detuvo a cinco sospechosos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, tras allanar un lujoso apartamento en el piso 12 de una torre en Sabana Sur.

Javier Valerio, fiscal de narcotráfico, añade que “eso es algo que podremos confirmar o descartar conformo avanza la investigación”.

Durante las diligencias se decomisaron 3 kilos de cocaína, más de 4 millones de colones en efectivo, joyas, metanfetaminas y dos armas de fuego a esta estructura criminal.

En total son cinco los detenidos ligados al cártel: un mexicano, un peruano y tres costarricenses, dos de ellos ya identificados por la PCD en un proceso anterior.