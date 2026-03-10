Cae poderosa red de presunta legitimación de capitales en Costa Rica

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Agentes judiciales desarrollan desde las 5 de la mañana 20 allanamientos para desmantelar dos poderosas estructuras criminales dedicadas a la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, logrando hasta el momento la detención de 13 de las 15 personas buscadas.

El director interino del OIJ, Michael Soto, detalló que la operación Venus 2.0 es la segunda fase de una investigación que suma 3.500 millones de colones en activos ilícitos, mientras que la operación Estrategia alcanza los 4.500 millones adicionales.

Las bandas utilizaban empresas de fachada como exportadoras de madera para enviar cocaína hacia Hamburgo y Países Bajos, confirmándose también una tercera materialización hacia Hong Kong.

Entre los detenidos figuran dos abogados, dos contadores, y familiares de líderes criminales, incluyendo a la hija de un sujeto que estuvo en proceso de extradición no materializada.