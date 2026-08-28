Cae la mujer más buscada de Cartago

Una investigación conjunta entre cuerpos de inteligencia permitió localizar en Tejar a Carolina Loría Solís, una de las 14 personas más buscadas por las autoridades en Cartago.

La mujer fue detenida este jueves por oficiales de la Fuerza Pública dentro de un apartamento, luego de que los investigadores determinaran el sitio donde permanecía.

La pista llevó hasta un apartamento

La ubicación de Loría surgió de un trabajo coordinado entre la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Con la información obtenida, los oficiales se desplazaron hasta un apartamento en Tejar para verificar si la mujer estaba en el inmueble.

Al llegar, los agentes hablaron primero con un hombre que afirmó que estaba solo en el apartamento. Sin embargo, las diligencias policiales permitieron localizar a Loría dentro del lugar.

Segunda captura de la lista

Con esta detención, la Operación Cacería suma la segunda captura de una persona incluida entre las 14 más buscadas de Cartago.

Le puede interesar: Salud hace obligatoria la vacuna contra fiebre amarilla para viajar a 8 nuevos países

La primera fue Jefferson Medrano Chavarría, a quien las autoridades señalan como integrante de la estructura criminal conocida como Los Maruja.

Después de su captura, Loría quedó a disposición de las autoridades judiciales, que ahora deberán determinar su situación jurídica.