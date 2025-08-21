Mientras gigantes tecnológicos recortan operaciones en Costa Rica, otro sector pisa el acelerador: las franquicias de comida rápida y desayuno están generando empleo, dinamizando la economía y ampliando la oferta gastronómica en el país.

En los últimos cinco años, seis nuevas cadenas estadounidenses se han instalado en territorio costarricense, creando más de 500 empleos directos e indirectos. Estas aperturas no solo generan trabajo, también impulsan emprendimientos locales mediante la compra de insumos nacionales.

La mayoría de estas franquicias ha abierto múltiples locales en el Área Metropolitana, y ya algunas alcanzan hasta 16 puntos de venta. Además, el crecimiento no se detiene: este diciembre llega al país una famosa franquicia norteamericana especializada en cervezas, que abrirá su primer local fuera de EE. UU. y promete crear al menos 70 nuevos empleos desde su inauguración.

Este tipo de negocios, con procesos estandarizados y modelos sólidos, siguen viendo en Costa Rica una tierra fértil para crecer… y para contratar.