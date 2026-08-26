Cada vez más personas usan IA para consultas sobre su salud

Una de cada tres personas en Costa Rica utiliza la inteligencia artificial para consultar temas relacionados con su salud, una práctica que preocupa a los especialistas por los riesgos que conlleva.

Los expertos advierten que, aunque estas herramientas ofrecen beneficios, su uso para temas médicos sensibles debe ser supervisado con cuidado para evitar diagnósticos erróneos.

Los psicólogos recomiendan emplear la inteligencia artificial como un recurso complementario y no como una dependencia, y aconsejan no sustituir la atención médica profesional por las respuestas automatizadas.