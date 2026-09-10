Cada vez más jóvenes llegan al médico con problemas de rodilla y cadera

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El desgaste articular hoy afecta de forma significativa a adultos de entre 30 y 45 años, una tendencia que preocupa a los especialistas porque indica que las articulaciones se están deteriorando a edades cada vez más tempranas.

El Dr. David Martínez Tello, especialista en ortopedia y traumatología, explica que pasar muchas horas sentados frente a la computadora o los videojuegos, sin usar los músculos que protegen la rodilla y la cadera, acelera el desgaste de estas articulaciones.

El especialista detalla que las roturas de ligamentos, desgarros de menisco o esguinces mal rehabilitados durante la juventud alteran la mecánica de la articulación y provocan que el cartílago sufra una fricción desigual que lo destruye prematuramente.